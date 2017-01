La ‘ley Montoro’ no tiene sentido en municipios saneados

La ‘ley Montoro’ tenía sentido cuando había despilfarro en las administraciones, pero ahora mismo, con ayuntamientos que han cumplido los deberes, debería modificarse. No es lógico que Vila tenga 20 millones en el banco y no pueda contratar personal necesario para la ciudad y para mejorar sus servicios. Para las bibliotecas, por ejemplo.

Politizar la cabalgata de los Reyes Magos ya es lo último

Parece que las esteladas van a presidir muchas cabalgatas de Reyes Magos en Cataluña y no se dan cuenta de que este tipo de gestos, que son totalmente innecesarios, lo que hace es crear más rechazo social a la causa independentista. No debería mezclarse la política con cuestiones relacionadas con los menores, pero algunos no lo entienden así.

Los bancos deben devolver ya el dinero de las cláusulas suelo

Un juez de Palma acaba de dictaminar el pago de las hipotecas pagadas de más por una cláusula suelo. Parece que las entidades bancarias están intentando demorar al máximo el abono de este dinero, pero el Tribunal Europeo, máxima instancia judicial, ha hablado alto y claro. Por lo tanto, que paguen de oficio porque lo que hicieron fue una ilegalidad como una catedral.