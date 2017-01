S’Espalmador necesita estar mejor protegido

S’Espalmador es un enclave único que está calificado como zona de protección estricta por el PRUG de ses Salines. Sin embargo, se siguen produciendo situaciones como el fondeo de centenares de barcos cerca de la orilla, barbacoas en la misma playa y desembarcos masivos de turistas. Se debe mejorar y hacer cumplir la protección para evitar desastres como el incendio del año pasado.

Los políticos podrían ir más días a dar cenas en Cáritas y no sólo en Navidad

Cáritas, Consell y Vila organizaron estas fiestas navideñas una cena de Nochebuena y una cena de Nochevieja en la Llar Eivissa. Una iniciativa muy loable, pero que debe extenderse a más días del año y no únicamente en fechas tan señaladas. Las entidades sociales y ONG prestan servicios a los que muchas veces las instituciones no llegan y, por ello, deben contar con apoyo público todo el año y no sólo en Navidad.

Las obras del emisario de Talamanca entran en una fase clave

Las obras para construir el nuevo emisario de Talamanca entran en una fase clave: la terrestre, que llevará la tubería nueva hasta la salida en la zona conocida en es Botafoc como ‘la Sala’. Se trata, sin duda, de la fase que resultará más visible y a la vez más molesta para vecinos y usuarios del puerto, pero son unas obras necesarias para poner solución a una infraestructura que está más que obsoleta.