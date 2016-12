Es Gorg llega con retraso

Casi todo en Balears llega con retraso. Los emisarios submarinos de las depuradoras los hacemos nuevos declarando emergencias más que dudosas, cuando se rompen de viejos y nos obligan a cerrar las playas. Poco nos importa que lo que vertemos en el mar sea la peor porquería que nuestras obsoletas depuradoras sean capaces de generar. Cuando la red de asistencia social solo cuenta con instalaciones capacidad de alojar a personas sin techo en el municipio de Vila, por más que es obligatorio en otros municipios de la isla, el Consell construirá el centro de baja exigencia de Es Gorg. Sí, ese del que llevamos hablando tantos años. Se lamenta el concejal Joan Ribas del retraso que llevamos en esta materia, lo que obliga a afrontar en esta legislatura dos proyectos muy necesarios: por un lado, el centro de Es Gorg y por otro el albergue municipal en el antiguo retén de la calle Vicente Serra Orvay. Los vecinos se movilizan porque no se creen las promesas de Ribas y temen que el albergue degrade el barrio. Estoy absolutamente a favor del albergue en Vicente Serra, pero las reticencias de los vecinos, ahora agrupados formalmente en una asociación, parecen muy lógicas. A fin de cuentas, solo piden que se cumpla el programa electoral del partido de Joan Ribas y que se consulte a los vecinos, a lo que él se niega. En el Pleno municipal de noviembre alegó que hacerlo sería ilegal. Hay que agradecerle su sinceridad, pero entonces debiera explicar por qué llevaba en su programa electoral algo que es ilegal. Aunque la verdad es que no hace ninguna falta que lo explique, todos lo sabemos. Guanyem no es diferente al resto de partidos, ni sus dirigentes son mejores que los demás. Sus programas con la misma colección de mentiras, medias verdades e imposibles que caracterizan a todas las formaciones.