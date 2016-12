Xelo Huertas se va de vacaciones en lugar de dimitir

María Antònia Munar dimitió cuando Nadal la acusó de pagar 700.000 euros para comprar una productora de tv. Pere Rotger dimitió al ser imputado por un caso de corrupción, que luego fue archivado. Pero a Huertas la acusan de corrupción y en lugar de dimitir de su cargo de presidenta del Parlament dice que se va de vacaciones. La imagen es esperpéntica.

Un nuevo comisario de Policía para Ibiza

Se llama José Manuel Mariscal de Gante y es el nuevo comisario de Policía de Ibiza, cargo en el que sus- tituye a José Luis Garau, quien a su vez sustituyó a José Luis Santafé. Son tres personas que han ocupado el mismo cargo con apenas un año y medio de diferencia. Sería deseable que el nuevo comisario estuviese al- go más de tiempo en la isla y que se crease estabilidad en la plaza.

El comedor en el colegio de Sant Joan es una necesidad del municipio

El Govern de izquierdas ha deci- dido que no habrá dinero para un comedor en el colegio de Sant Joan, a pesar de la petición del Ayunta- miento y del PP. Han hecho caso omiso. Se llenan la boca de consen- so, de inversiones, pero dejan de la- do una petición que lleva tiempo en el cajón. Y, como en otras ocasiones, el sector educativo no mide a los gobiernos de la misma forma.