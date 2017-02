La 'peineta' de Pablo Crespo a la entrada de la Audiencia Nacional

El número dos de la trama de corrupción en el PP valenciano denominada Gürtel, Pablo Crespo, ha dedicado una 'peineta' este lunes a un grupo de personas que le increpaban a las puertas de la Audiencia Nacional, dónde se celebra el juicio.

La atención en el juicio ha estado este lunes muy centrada en Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo, ya que puede que sea el último día que acudan a la Audiencia Nacional en condición de libertad.

Crespo ha llegado acompañado por su abogada y, en un primer momento, se ha limitado a sonreir y saludar con la mano, pero justo cuando estaba a punto de traspasar la puerta ha realizado una rápida 'peineta'.

En el juicio ha coincidido con la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, la ex mujer de Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahona, Gema Matamoros y el abogado del Partido Popular (PP), como partícipes a título lucrativo.

Crespo fue condenado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) a 13 años de prisión por este caso en su vertiente valenciana.