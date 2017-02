Aída Nizar asegura que Martínez-Maíllo le pidió la mano y su madre no se la dio

Aída Nizar, participante del espacio televisivo de Telecinco Gran Hermano VIP, que este pasado jueves resultó expulsada en su contienda con Irma Soriano, se guardó un bombazo para la entrevista en plató con Jordi González.

Entre sus afirmaciones siempre peculiares, una destacó entre todas. Y es que, según aseguró la concursante, y corroboró posteriormente su madre, el actual vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, pidió su mano a su madre y ésta «no se la dio».

Parece que Aída no sintió la chispa adecuada por el político zamorano, aunque hablando de la relación que les unió en el pasado, no dudó en poner en valor su valía personal: «Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida y me alegró mucho de que sea la mano derecha de Mariano Rajoy», aseguró.