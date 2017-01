Una profesora: «¡Ya estoy harta!, yo no estoy aquí para aguantar»

Una profesora de Secundaria de un instituto de Marchena (Sevilla) leyó la semana pasada en el claustro del centro una carta, publicada en un diario local La Voz de Marchena, que ella misma había escrito. Su intervención se ha popularizado en las últimas horas y se ha vuelto viral en las redes.

Pedro Ortiz, director del Instituto de Educación Secundaria Isidro de Arcenegui, donde trabaja, cree que la información «se está focalizando en un tema de alumnos y padres, pero lo suyo era una protesta para la sociedad».

La profesora, insiste el director, no habla de un caso particular. Según su relato, los alumnos la han empujado dos veces y le han dado patadas.

«Yo no estoy aquí para aguantar, y utilizo las palabras textuales que un padre me dijo por teléfono cuando lo llamé para que corrigiera la actitud de su hija, que no me dejaba hacer mi trabajo», afirmó la profesora para empezar.

Romero dijo estar «harta de la sociedad, que encumbra a seres que presumen de su ignorancia, que valora a un futbolista o a un ‘nini’ más que a una persona con estudios, respetuosa y educada».

Harta también del «proteccionismo de los padres, que quieren que sus hijos aprueben sin esfuerzo y sin sufrir traumas». «En los últimos años, lo único que hago es trabajar, trabajar como una posesa. Ya, hasta mis hijos me lo dicen», añadió en la reunión del profesorado.

Romero animó a sus compañeros profesores a ejercer su autoridad y a exigir derechos laborales.

La profesora declara que a partir de ahora no se piensa callar por educación. «Contestaré con el mismo tono y la misma contundencia con que me trate», avisó. «No soy un burro de carga dispuesto a aguantar hasta que reviente», concluyó ante sus compañeros, después de aclarar que le gusta el trato con sus alumnos, que los quiere y les anima.