Artur Mas dice en Palma que su juicio alimentará un clima favorable al referéndum

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha asegurado este martes en Palma que su juicio en febrero «alimentará un clima favorable al referéndum», que consideraría una «victoria» si se celebra.

En una conferencia en el Centro Cultural Sa Nostra, invitado por la Obra Cultural Balear (OCB), Mas ha mantenido que ve «un proceso vivo, vigoroso y probablemente victorioso», si bien ha matizado que no puede «asegurar» esto último.

Ante más de 200 personas, Mas se ha mostrado dispuesto «a llegar al Tribunal europeo de derechos humanos», si bien antes deben pasar por todo el ámbito procesal dentro del Estado español: «No pasaremos por ser delincuentes de la justicia española», ha aseverado.

Artur Mas ha recalcado que están ejecutando un «plan concreto» «con todas las consecuencias» y que saben que están «haciendo una jugada de alto riesgo».

Por ello, considera que si se celebra un referéndum «Catalunya ya habrá ganado» aunque el resultado «siempre es incierto», para lo que ha puesto como ejemplos los casos de Escocia o el Brexit.

«Lo hacemos para ganarlo, pero la victoria ya es hacerlo», ha incidido.

Por todo ello, el expresidente cree que en 2017 comenzarán «juicios políticos» contra él y contra la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau por la consulta del 9N, del 6 al 10 de febrero: «Nos quieren inhabilitar como aviso», ha dicho Mas.

'L'estat del proces'

La conferencia de Artur Mas en Palma, bajo el título 'L'estat del procés', ha comenzado haciendo un repaso de la corriente independentista en Catalunya, sobre lo que el expresidente ha destacado que hasta ahora «no se había hecho una apuesta clara por constituir un estado catalán».

Además, ha destacado que la población partidaria de la independencia ha pasado del 20 al 47% en cuatro años, «lo que sería una legislatura normal, aunque en Catalunya no tenemos legislaturas normales», ha bromeado Mas.

Leyes de transitoriedad jurídica

Por otra parte, Artur Mas ha mantenido que las leyes de transitoriedad jurídica darán «seguridad a todos» de que «la configuración del futuro espacio catalán no debe preocupar a nadie": «Ninguno verá lesionados sus derechos», ha defendido.

Esta ley, ha dicho, «debe llevar a la constitución futura del Estado catalán» y provocará «una reacción muy dura» por parte del Gobierno de España que «puede ir más allá de los recursos judiciales».

Convocatoria del referéndum

Sobre la convocatoria del referéndum, Artur Mas ha dicho que será «con todas las consecuencias» y el objetivo es «que tenga legitimidad» y «vinculación».

«No os sorprendáis si el calendario de Puigdemont se adelanta», ha insinuado Artur Mas, que ha recordado que el actual presidente puso «como máximo septiembre».

Además, según Mas, la posibilidad de una declaración de independencia unilateral «no la ha planteado ningún partido» y la opción «preferida» es un referéndum pactado.

Así, para el proceso independentista es fundamental «poder acreditar el 50% no de diputados sino de votos», algo que según Mas no se produjo porque en las anteriores elecciones «los únicos que no se dejaron contar ni en el sí ni en el no fueron los de Podemos».