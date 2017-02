“Los tipos de interés subirán a finales de 2018”

Jaume Puig es uno de los grandes expertos españoles en gestión financiera. Analista financiero europeo, es director general de GVC Gaesco Gestión S.G.I.I.C. Pronunció días atrás la conferencia ‘Last call 2017. El fin de los grandes descuentos bursátiles’. Acumula 14 premios por la gestión de inversiones, de los que diez son por fondos gestionados personalmente.

Tengo 10.000 euros. ¿Tengo que invertirlos en bolsa?

Sí. Antes de invertir en bolsa hay que conocer algunas cosas. Lo primero es que no hay nada más rentable que la bolsa a largo plazo. Ahora bien, a corto plazo presenta grandes oscilaciones que hay que asumir. Si el inversor tiene tiempo y temple, tiene que invertirlos en bolsa. Pero es importante ver en cada momento si las bolsas están baratas o caras. La bolsa americana está en máximos históricos y está bien valorada, a un precio correcto, pero la bolsa europea no, porque cotiza a precios muy inferiores al valor real de las empresas.

Entonces, como usted afirma, ¿estamos viviendo el final de los mercados baratos?

Sí. Hoy la bolsa europea todavía está barata, pero difícilmente seguirá igual en un año. Hay fuerzas en el mercado que conducen a pensar que quedan tres años más de buena rentabilidad, pero es probable que 2017 sea muy buen año y a los dos siguientes les quede menos. El mercado está barato, es positivo que los tipos de interés se normalicen y la prima de riesgo política cada vez pesa menos. Son una serie de confluencias que hacen pensar que el mercado puede correr más de lo que se está esperando.

Usted tiene un curriculum brillante en gestión. ¿Cuál es su impronta?

Lo primero que hay que interiorizar es que los precios y el valor de las cosas no es lo mismo.

Esto es fundamental. A parte de esto, hay que invertir solo en activos que estén muy baratos, que coticen por debajo de su valor. Y para encontrar este valor hay que estar analizando continuamente. Yo solo invierto en empresas nicho, que hacen una actividad concreta muy bien. Lo segundo es la entrevista con las personas que están al frente de la empresa. En 2016 tuve entrevistas con directivos de 122 empresas cotizadas. Estas reuniones son muy importantes porque la gerencia imprime su carácter a toda la empresa. Si intuimos que su visión es cortoplacista, tachamos la empresa. La tercera parte es la de hacer la valoración. Invertimos en las que están baratas. Momentos como este son buenos porque hay muchas, lo difícil es cuando no hay empresas que estén baratas.

En la firma de una hipoteca mañana, ¿aconseja tipo de interés variable o fijo?

Fijo sin ninguna duda. La inflación en Estados Unidos está alrededor del 2% y en la zona euro del 1,8%. Los tipos de interés tienen que guardar relación con la inflación, pero en este momento la relación está rota, los tipos están al cero o incluso son negativos, y no son compatibles con la inflación actual. La inflación subyacente está muy estable, en la zona euro alrededor del 0,9-1%. Por tanto los tipos subirán. Yo creo que será a finales de 2018, se puede discutir la cadencia y la rapidez, pero una hipoteca a veinte años tiene que hacerse a tipo fijo.

¿No es esperar demasiado?

Ya se sabía que la inflación subiría por el efecto mecánico del precio del petróleo. Pero si quieres subir tipos, primero tienes que acabar con el QE -compra de deuda por por parte del BCE-, que finaliza en diciembre de 2017 y entiendo que no se renovará. El siguiente paso será esperar en la primera mitad de 2018 y subir los tipos en la segunda mitad del año.

¿Cuál ha sido la rentabilidad de los diferentes productos de inversión de CVC Gaesco en los últimos años?

Han sido años muy buenos. Por ejemplo, en fondos de bolsa, los últimos ocho años hemos hecho un 11% anual TAE. Si miramos los fondos de retorno absoluto, más conservadores, de media hemos hecho un 6,38% TAE neto para el cliente. Lo que me gusta destacar es que esta rentabilidad es superior a los índices de referencia. Por ejemplo, las bolsas de los fondos en los que invertimos han hecho un 116% y nosotros un 133%. Es decir, que hemos batido la rentabilidad que han proporcionado los diferentes índices.

¿Por qué en 2016 no ha ido tan bien?

La rentabilidad de nuestros fondos de bolsa en 2016 ha sido de un 4,67%, mientras que la de los últimos ocho años ha sido de un 11% anualizado. El IBEX ha caído un 2%, y la bolsa europea un 1,5%. Ha habido dificultades por tres motivos: la caída de la bolsa por el precio del petróleo, otra caída por el brexit, y el tercer motivo es que hubo sectores diferenciales que subieron mucho y otros cayeron mucho. Fue un año complicado desde el punto de vista técnico y espero que este lo sea menos.

“No hay nada como invertir en bolsa”, acaba de decir. ¿Ni el ladrillo? ¿Estamos viviendo una nueva burbuja?

La inmobiliaria es una buena inversión. De media proporciona un 8% anual, y la bursátil alrededor del 10% anual. Por supuesto, con sus crisis. Si crear empresas fuera menos rentable que la mera tenencia de bienes, nadie las crearía. En cuanto a la burbuja, a día de hoy no existe, pero si los tipos reales siguieran negativos mucho más tiempo, sí o sí nos llevaría a una burbuja inmobiliaria.

¿Qué nos tendría que preocupar más: la deuda pública, la deuda privada, el brexit, Donald Trump, el nivel de salarios o el paro juvenil?

El brexit no nos tiene que preocupar demasiado. De todo esto, lo que más me preocupa son los sueldos. Recuperar la clase media exige que los sueldos suban. Pasará, pero tardará, porque antes hay que bajar el paro. La pérdida de una generación bien preparada me preocupa mucho. Y para que vuelvan necesitamos que baje el paro y suban los sueldos.