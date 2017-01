Anaïs Nin será la escritora del mes de enero en Can Ventosa

La autora francoamericana Anaïs Nin será la escritora del mes enero en la Biblioteca Municipal de Ibiza. Con motivo del 40º aniversario de su muerte y del 70º aniversario de la publicación de la obra Dentro de una campana de vidrio, se le realizará este homenaje en Can Ventosa. El Arxiu Municipal de Can Botino y la Biblioteca de Can Ventosa disponen de la obra de esta autora en las diferentes secciones y colecciones que integran su fondo.

Anaïs Nin, nació en Neuilly- sur-Seine en 1903 y falleció en Los Ángeles, en 1977. Fue hija de la cantante de ópera danesa y cubanofrancesa Rosa Culmell y Vaurigaud y del pianista y compositor cubano de ascendencia catalana, Joaquim Nin i Castellanos. En 1913, después de una enfermedad de Anaïs, la familia se instaló en Arcachon, en la costa Atlántica de Francia. En 1914, la madre, separada ya del padre, y los hijos se trasladaron a Nueva York. En aquel viaje, a los once años, Nin comenzaría a escribir su diario. Siendo una adolescente dejó la escuela y comenzó a trabajar como modelo para diferentes pintores.

Fue en 1923 cuando se casó con el banquero Hugh Parker Guiler y al año siguiente, el matrimonio se instaló en París. A partir de entonces, Nin se sumergió en la escritura.