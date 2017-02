Picornell cobrará lo mismo al presidir el Parlament y no cambiará de imagen

Baltasar Picornell (Felanitx, 1977), desde este martes presidente del Parlament, mantendrá su actual sueldo (3.196 euros, incluido sueldo, indemnizaciones y complementos por cargas familiares, según la web de Podemos), no reclamará asignaciones extras por vestuario o asistencia a actos oficiales y no cambiará su imagen ni su manera de vestir porque «no hay que disfrazarse» para presidir la Cámara.

Así lo aseguró este lunes en su primera comparecencia ante los medios después de que la semana pasada se cerrara el acuerdo entre PSIB, MÉS, Gent per Formentera y su partido que este martes le llevará a presidir el Parlament. Dijo que «no me planteo, salvo sorpresas, llevar corbata».

El diputado de Podemos negó que vaya a ser «un presidente vigilado» y aseguró que el único texto que marcará su gestión es el de reglamento. Afirmó que, más allá de dirigir los plenos y buscar el acuerdo entre los grupos, su idea es «abrir al máximo el Parlament a la ciudadanía». Picornell afirmó que una vez tome posesión se reunirá con el personal de la Cámara y que luego lo hará con los grupos políticos. Este martes completará su equipo de confianza (tres personas, si mantiene el número de su antecesora Xelo Huertas) uno de sus primeros objetivos internos será mejorar la web del Parlament.

Si Xelo Huertas y Montse Seijas cumplen lo que dijeron la semana pasada, también votarán a Picornell. El PP presenta su propia opción (sin ninguna posibilidad), la diputada Núria Riera. El PI y Ciudadanos votarán en blanco. Después de tomar posesión, dirigirá ya la sesión de este martes.