Duelo de titanes en es Viver

Es Viver disfrutará esta tarde de un partido por todo lo alto del voleibol nacional. El Ushuaïa Ibiza Voley recibe a partir de las 19.00 horas al Unicaja Almería, líder de la categoría y principal aspirante al título. El conjunto andaluz solamente ha cedido una derrota en 16 jornadas, por lo que superarle no es precisamente fácil.

Con todo, el cuadro de Marcelo de Stefano tratará de hacerse con un triunfo que le permitiría, como mínimo, mantener la tercera plaza. Un revés, unido a un triunfo del Teruel, podría suponer descender a la cuarta posición.

El técnico del Ushuaïa considera que los suyos están «bien», pero no ocultó que la empresa es complicada: «Sabemos que va a ser un partido bastante complicado ante un equipo que viene muy bien, el más fuerte de la liga. Aprovecharemos la posibilidad tan cercana de la Copa para enfrentarnos a un rival directo».

De Stefano sabe que para ganar habrá que «jugar muy bien» y, además, «ver si el rival te deja». «A veces, no depende de uno el planteamiento del juego», agregó el preparador de los amarillos, que destacó que el equipo ahorrador «tiene muchas armas, una plantilla de altísimo nivel».

El míster considera que «el mejor Ushuaïa puede ganar a cualquier», pero que ha demostrado que «puede perder con cualquiera también porque la liga está muy igualada». «Ya lo vimos el otro día, que perdimos un set contra el último», agregó De Stefano, que podrá contar con todos sus hombres para esta importante cita.