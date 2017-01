Baño de bronce de Cristina Ferrer

Cristina Ferrer comienza el año pisando fuerte. La ibicenca se hizo ayer con la medalla de bronce en el Open de París, prueba perteneciente a la Premier League. La del Samyd se impuso por la mínima (1-0) a la japonesa Sara Yamada en la batalla por el tercer puesto.

La ibicenca comenzó la competición anteayer con una victoria sobre la noruega Bettina Alstadsæther. Luego, se deshizo de la venezolana Yorgelis Salazar y la indonesia Istri Coky Cokorda. A continuación cedió contra la iraní Taravat Khaksar, pero pasó a la repesca. En esa zona del cuadro, la karateca del Samyd superó por 1-0 a la ucraniana Anzhelika Terluyga para meterse así en la pelea por el tercer cajón del podio, que tuvo lugar ayer.

El combate por el bronce fue muy estratégico, según apuntó la propia competidora: «Ha sido muy táctico. En el primer minuto no hemos hecho nada ninguna de las dos. Las japonesas tienen un patrón muy lineal y no me la jugué mucho hasta el final. Me arranqué alguna vez y en los cuatro últimos segundos marqué un punto. Ella como que no me quería atacar».

Cristina Ferrer se mostró «muy contenta» porque suma «tres medallas en cuatro participaciones en París». Recordó que no es fácil subir al podio en la cita parisina: «Sabía que era muy difícil. De hecho, en mi peso había 89 participantes.

Sabía que la posibilidad estaba ahí, más aún porque el año pasado gané, pero no es una competición en la que piensas que vas a hacer medalla seguro».

Cristina Ferrer tiene como próximos retos el Campeonato de Balears y el de España. «No sé si iré a algún torneo internacional más y supongo que me clasificaré para el Europeo», comentó la ibicenca.