De Finlandia a Formentera

Alejandro Bonilla Hevia (Zaragoza, 04/02/1993) es el futbolista elegido por la SD Formentera, según ha anunciado la entidad rojilla, para que pase a formar parte de la plantilla hasta final de temporada con la misión de cubrir la plaza que se queda vacante en el equipo debido a la marcha de Carlos Larra.

Álex Bonilla es un defensa diestro de 1,78 metros de altura y 73 kilos de peso que destaca sobre todo por su gran polivalencia. En este sentido, Tito García Sanjuán, técnico del Formentera, destacó que «se trata de un jugador que se adapta perfectamente a cualquiera de las posiciones de la zaga. Puede jugar en los dos laterales y es capaz de desenvolverse también con mucha soltura en la posición de central».

Sobre su elección, el míster rojillo indicó que «Álex Bonilla es un futbolista de mi total confianza al que conozco bien porque ya lo tuve entrenando conmigo en Finlandia. Sé que se va adaptar bien y que nos va a aportar mucho en el terreno de juego. Es un hombre con una buena salida de balón, que domina bien el juego aéreo, a pesar de no ser muy alto, con mucho talento en la anticipación defensiva y con mucha seriedad táctica. Estoy contento por su incorporación a la plantilla».

Asimismo, el técnico rojillo aseguró que «no se ha fichado a Álex para sustituir a Carlos Larra, cuya marcha lamentamos enormemente, aunque al quedarse libre esa plaza teníamos que reforzarnos en defensa. Álex se encontraba libre al haber acabado la liga en Finlandia y no ha dudado un instante en venirse con nosotros al Formentera porque ya nos conoce de antes tanto a mí como a otros compañeros que hay en el equipo».

El nuevo fichaje del Formentera, que se espera que pueda arribar a la pitiusa menor el próximo viernes, no estará en disposición de poder debutar con el conjunto rojillo en al menos un periodo de unos 10 días, ya que además de tener que esperar la llegada del tránsfer federativo, Álex Bonilla tendrá que realizar una pequeña puesta a punto para tratar de alcanzar lo antes posible su mejor estado de forma y ponerse al nivel competitivo que tienen sus nuevos compañeros.

Álex Bonilla cuenta con una trayectoria deportiva en la que ha pasado por las categorías inferiores Real Zaragoza, por el Juvenil de División de Honor del Espanyol, además de jugar como internacional sub 16 con España, y participar en la Selección Catalana sub 18. Llega al Formentera tras haber militado las últimas campañas en el FC Legirus Inter finlandés.