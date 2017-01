Górriz y Juan Antonio dan alas al Formentera

FORMENTERA: 2

El Formentera continúa con su racha positiva y ya son cinco las victorias consecutivas que encadena. El equipo de Tito García Sanjuán se deshizo ayer del Esporles (2-0) a pesar de no cuajar su mejor actuación ante un rival que incluso le robó la posesión. Con todo, consiguió tres valiosos puntos que le permiten seguir en la cima de la tabla y, de paso, distanciarse en cinco de la Peña Deportiva, que ocupa la tercera posición.

Los rojinegros estuvieron a punto de adelantarse pronto, a los seis minutos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Juan Antonio. Al cuarto de hora de juego, los locales reclamaron un posible penalti sobre Maikel. Finalmente, en el minuto 34, Górriz aprovechó un centro para romper el cerocerismo y llevar a los suyos a los vestuarios por delante en el marcador.

Tras el descanso, Juan Antonio marcó el tanto de la tranquilidad al aprovechar un rechace en el área tras un disparo de Willy. Tito García Sanjuán decidió entonces dar descanso a Liñán, que fue sustituido por Lolo. El Esporles no arrojó la toalla y puso en aprietos a Marcos Contreras hasta en tres ocasiones, pero el portero estuvo sensacional para mantener su portería imbatida.

Los mallorquines insistieron en busca del gol, pero ya no tuvieron más oportunidades claras a pesar de dominar la posesión ante un Formentera que, lógicamente, se conformaba con el 2-0 y se dedicaba a cerrar espacios. Finalmente, los rojinegros cumplieron su misión y salieron más que contentos de un fin de semana que les consolida en la zona de privilegio de la tabla.