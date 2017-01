«La Peña no compite como tendría que hacerlo»

Dxtef regresó con fuerza este año. Sergio Tortosa, entrenador nacional de fútbol, no se mordió la lengua a la hora de hablar de la Peña Deportiva, que pinchó por segunda jornada seguida y comenzó el año con un empate contra el Mercadal.

«En estas fechas se empiezan a ganar las ligas. La sensación que tengo es que no compite todos los partidos como tendría que competir. Contra el Formentera lo hizo. No le he vuelto a ver un partido como el del Formentera. Un equipo campeón tiene que tener una regularidad y estos altibajos, personalmente, me preocupan. Quiero lo mejor para la Peña y ojalá pueda quedar primera», dijo Tortosa. En el segundo bloque, protagonistas del Ushuaïa Ibiza Voley, que jugará la Copa del Rey como cabeza de serie, hablaron de sus aspiraciones en el torneo copero y reconocieron que fue «una sorpresa» el desliz del Can Ventura. Edmond Solanas afirmó que pone «la mano en el fuego a que buscaremos la victoria», pero ninguno se quiso mojar sobre si ganarán la competición. Marcelo de Stefano, técnico del equipo, reconoció que «jugamos cada partido para jugar», pero se mostró cauto y aseguró que «hay que ir con calma, sin decir si vamos a ganar algo».

REPETICIÓN.

Puedes ver la reposición hoy, bien por la mañana (10:05h) o en la madrugada a mañana (00:35), y mañana por la tarde (15:10) en TEF TV. También puedes disfrutarlo a la carta en teftv.com.