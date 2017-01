Nuevo pinchazo de la Peña

MERCADAL: 1

PEÑA DEPORTIVA: 1

La Peña Deportiva comenzó el año igual que acabó el anterior: mal. El equipo de Dani Mori encadenó su segundo empate consecutivo y dejó pasar la oportunidad de dar caza al Poblense, que ayer pinchó. Los peñistas fueron incapaces de superar al Mercadal, de la zona baja de la tabla, y se tuvieron que conformar con un punto gracias a un Tanto de terán tras el descanso que sirvió para neutralizar el anotado por los locales.

Los hombres de Lluís Vidal fueron mejores que su rival en los primeros 45 minutos. Los rojiblancos dejaron a los ibicencos en la primera mitad inéditos en cuanto a aproximaciones claras y ocasiones de gol. El cuadro local local, desde el inicio, no dejó maniobrar a la escuadra visitante.

No había un dominador claro, pero Marcos se fue erigiendo en el líder del centro del campo, por el cual comenzaron todas las jugadas de ataque de su equipo. Con David Mas situado en punta, bien secundado por Elliott, eran los primeros en entorpecer los intentos del cuadro pitiuso. Las primeras aproximaciones fueron locales. En el minuto 19 llegó el 1-0. Robert aprovechó un balón peinado por Biel para poner en ventaja al Mercadal.

La afición no había acabado de celebrar el gol conseguido cuando los hombres de Lluís Vidal tuvieron otra ocasión. Un centro de Elliott fue despejado por la defensa visitante evitando el peligro. No daba señales de vida la Peña, cuya única aproximación con peligro en la primera parte fue un golpe franco ejecutado por José Carlos que se marchó fuera por muy poco.

La segunda parte, sobre todo en los primeros 20 minutos, fue diferente. Los hombres de Dani Mori salieron a por todas y pusieron dos marchas más sobre el rectángulo de juego. No habían transcurrido dos minutos de la reanudación cuando Piquero casi logró las tablas. La Peña Deportiva encerró al conjunto rojiblanco en su propio terreno de juego y los locales vivieron sus peores momentos en el partido.

Tanta presión visitante se tradujo en el empate. Terán, de disparo en el interior del área, logró el 1-1. Siguieron empujando los hombres de Dani Mori y Terán, en jugada personal, por poco no logró el segundo. Llegó la mala noticia para el Mercadal con la lesión de Pepo, que tuvo ser sustituido por Cris. El lateral rojiblanco se fue directamente al centro médico por posibles problemas en un hombro. Poco a poco, los rojiblancos se sacudieron el dominio peñista.

Los hombres de Lluís Vidal, con Cris sobre el terreno de juego, igualaron un poco las fuerzas y el dominio fue ya más alterno. El visitante Terán fue una pesadilla para la zaga local y otra vez en una jugada de mérito avisó. También el Mercadal empezó a recuperarse y Elliott puso a prueba a Torres. Otra llegada local se vio envuelta de polémica. Cris fue derribado por la defensa visitante y el árbitro sacó la falta fuera cuando parecía que se había producido dentro del área. La última ocasión del partido fue para Winde. El poste evitó que todo el esfuerzo local resultara en vano.