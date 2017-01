A la espera de una carambola complicada

El Ushuaïa Ibiza Voley se enfrenta esta tarde al Textil Santanderina a las 18.00 horas, horario unificado para toda la Superliga debido a que se resuelven los participantes en la próxima edición de la Copa del Rey.

El conjunto de Marcelo de Stefano tiene la clasificación en el bolsillo desde hace tiempo, pero se ha complicado la posibilidad de acceder a ella como cabeza de serie después de caer contra el Can Ventura. Los amarillos necesitan ganar hoy y esperar un tropiezo del cuadro mallorquín para hacerse con la segunda plaza en la tabla y, por tanto, jugar directamente la ronda de semifinales, pero parece poco probable que el Can Ventura pinche en el feudo del Barcelona.

El conjunto cántabro no se lo pondrá fácil al Ushuaïa. No en vano, tiene una histórica oportunidad de acceder a la Copa del Rey, de la que le separan dos sets.