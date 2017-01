Un refuerzo desde la Asobal

El Handbol Club Eivissa contará a partir de la próxima semana con un regalo caído del cielo. Miguel Ángel Olea, con experiencia en la Liga Asobal y que los últimos años jugó en el Ángel Ximénez cordobés, se ha convertido en un refuerzo de lujo para el equipo naranja. El veterano jugador de 34 años dará un salto de calidad a un equipo al que la tabla clasificatoria no hace justicia.

El conjunto de Félix Mojón pretende salir de la zona baja cuanto antes y perder la categoría no pasa por la cabeza de nadie, menos ahora con la llegada de Olea. El malagueño, que estaba libre en este arranque de curso, se trata de un pivote, especialista en la defensa, con experiencia en la máxima categoría nacional. Las tres últimas campañas estuvo en el Ángel Ximénez de Puente Genil (Córdoba), pero anteriormente formó parte del Pilotes Posadas y el y el Keymare Almería. Antes de recalar en las filas cordobesas estuvo enrolado en las filas del Kolding de Dinamarca, con el que disputó la Copa de Europa.

Olea roza los dos metros de altura, en concreto mide 1’96, y pesa alrededor de 130 kilos. El pasado curso participó en 25 partidos, en los que además marcó 17 goles. No es un jugador que se prodigue en la faceta ofensiva. Marcó 17 tantos el curso anterior, pero no se descarta que pueda sumar también en este apartado en una categoría como la Primera Nacional masculina.

El andaluz jugará lo que resta de temporada y una más en el HC Eivissa. Félix Mojón, entrenador del HC Eivissa, venía pidiendo a gritos un jugador para esta posición. Con la llegada de Olea, que aterrizará en la isla para trabajar, el técnico naranja ve cumplido uno de sus deseos.

El exjugador del Ángel Ximénez recalará en las Pitiusas el lunes por la noche. Por lo tanto, la próxima semana se pondrá a las órdenes del míster y estará listo para el primer encuentro del año. El conjunto naranja se estrenará este 2017 en casa contra el Sagunto B, su antecesor en la tabla. El partido tendrá lugar el sábado día 14 del presente mes a las 19.30 horas.