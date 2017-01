Año nuevo, retos ambiciosos

Mateo Sanz, Sergi Escandell y Joan Carles Cardona inician a finales de mes un año con muchas pruebas y retos ambiciosos por delante. Miami, en una cita correspondiente a la Copa del Mundo, será la primera parada del trío de cracks de Formentera. Los pitiusos se desplazarán a Estados Unidos el día 20 y regresarán a Palma, donde residen desde el año pasado, el 31.

La prueba estadounidense y otra que se llevará a cabo en Hyères (Francia) en abril son clasificatorias para la final europea en junio. Mateo Sanz llega «justito» a esta cita debido a «una lesión de rodilla que me hice corriendo el 19 de diciembre». «Llevo dos semanas en las que no he podido hacer nada. El dolor aún sigue y tengo algo de líquido. La semana que viene espero subirme a la tabla», explicó el hispanisuizo, que pretende quedar en Miami «lo mejor posible sin fijarme un resultado exacto».

Sergi Escandell se mostró ambicioso al señalar que le gustaría «entrar en la Medal Race» de Miami. Eso sí, recordó que no están a tope: «La verdad es que estamos empezando y aún no sé cómo estamos». Joan Carles Cardona tiene como meta «el mismo que en Melbourne, es decir, seguir cogiendo ritmo competitivo en regatas de gran nivel de cara a el selectivo». Esto último no es otra cosa que las tres pruebas de las que sale el equipo nacional. En concreto, se tratan Del Campeonato de España en Cádiz, del 24 al 28 de febrero; la Copa de España en Alicante, del 9 al 12 de marzo; y el Trofeo Princesa Sofía en Palma, del 28 de marzo al 1 de abril.

Cardona quiere olvidar cuanto antes 2016. «A causa de una lesión me perdí la mayor parte de las regatas. Las que pude hacer fueron con limitaciones físicas», indicó el windsurfista, que este año pretende «pelear por entrar en el top ten del Europeo y el Mundial». La cita continental tendrá lugar en Marsella del 9 al 13 de mayo, mientras que la mundialista se celebrará en Japón del 18 al 23 de septiembre.

En una línea similar se pronunciaron sus compañeros. El olímpico en Pekín destacó que tiene como objetivos «estar en el top 15 del Europeo y en el top 8 del Europeo». Escandell tiene claras sus metas: «En primer lugar, quiero meterme en el equipo olímpico español, que se va a decidir en tres regatas, y, luego, hacer un buen papel en el Mundial». Sin duda, son retos ambiciosos para un 2017 que promete mucho.