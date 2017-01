Una segunda vuelta de altos vuelos

Año nuevo, vida nueva. Así es como afronta la segunda vuelta de la Superliga Masculina el Ushuaïa Ibiza Voley, que se sitúa en la tercera posición de la liga con un total de 24 puntos, a uno del Can Ventura Palma, segundo, y a seis del Unicaja Almería, líder absoluto de la categoría tras las diez primeras jornadas disputadas.

El conjunto de Marcelo de Stefano se enfrenta este fin de semana a un rocoso rival como el Textil Santanderina, el que será el último encuentro de la primera mitad de la liga. Aun así, el míster de los de la zamarra amarilla prefiere tomarse este encuentro como el inicio de «la segunda etapa del año» y regresar a la pista con el mismo buen ritmo de juego con el que terminaron el año 2016. «El Santanderina es un rival que necesita los puntos y será un partido muy duro, a diferencia del que juega el Can Ventura ante el FC Barcelona», comentó el propio De Stefano sobre la próxima cita en liga.

Los números avalan al conjunto de es Viver como uno de los principales equipos que lucharán por un puesto en los play off de cara a la consecución del campeonato liguero. Con las diez primeras jornadas disputadas, los ibicencos suman ya ocho partidos ganados y tan solo dos derrotas ante el Unicaja Almería, primero, y el Can Ventura Palma, en segundo lugar. Eso sí, los jugadores y cuerpo técnico del Ushuaïa son conscientes de que en esta segunda vuelta no se podrán permitir tropiezos si quieren el pase a los play off. «Sabemos que será una vuelta complicada, pero el torneo es largo y los equipos están en igualdad de condiciones para luchar por la liga», señaló el técnico del conjunto de es Viver tras añadir que seguirán trabajando para conseguir lo máximo posible.

La Copa del Rey también es un sueño que los jugadores tienen grabado en la frente. Si los ibicencos ganan este fin de semana frente al Santanderina y el Can Ventura pierde ante el F.C. Barcelona, escalarán hasta una segunda plaza que les daría el pase directo a las semifinales de la Copa. En caso de que no se cumplan estos pronósticos, los amarillos tendrán que disputar en el mes de febrero los cuartos de final ante el sexto clasificado de la liga, que ahora es el Santanderina. «Sabemos que será complicado alcanzar este sábado la segunda plaza, pero lo vamos a intentar», explicó el entrenador de los ibicencos.

El Ushuaïa Ibiza Voley no ha parado su maquinaria para los días festivos. Los amarillos realizaron la semana pasada ejercicios de doble sesión con el objetivo de llegar al primer partido del año con suficiente nivel y evitar relajaciones por el parón navideño, y ayer ya volvieron a la pista con la idea de retomar la puesta apunto y preparar su próximo encuentro de liga.

A lo largo de las primeras diez jornadas disputadas De Stefano ha detectado aspectos por mejorar de cara la segunda vuelta para intentar hacer un pleno de victorias. «Tenemos que trabajar mucho la coordinación, el bloqueo y la defensa, y el saque y recepción», destacó el entrenador tras añadir que poco a poco irán ajustando líneas para superar las dificultades en los restantes encuentros del campeonato liguero. A pesar de que aún quedan aspectos por corregir, el míster del conjunto ibicencos cerró la puerta a nuevas incorporaciones al dejar claro que tiene puesta su confianza al cien por cien en cada uno de los jugadores que conforman la plantilla del Ushuaïa Ibiza Voley.